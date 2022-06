Foutje: groep Veenendalers krijgt twee keer energietoeslag (en moet die natuurlijk wel terugbetalen)

Een eerste groep van die minima kreeg op 13 juni ook de energietoeslag, maar 128 van hen hebben op 16 juni dat bedrag nog een keer op hun rekening gekregen. Een dag later begonnen de eersten van hen al de gemeente te bellen over hoe dat zat.



Volgens de gemeente is er iets misgegaan met de bestanden. De groep is opnieuw op een lijst terecht gekomen voor uitbetaling omdat een technische handeling vergeten was. Veenendaal meldt dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.