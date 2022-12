Foutje: niet alleen afval verdwijnt in ondergrondse container in Veenendaal, ook een volledige sleutelbos

Gigantisch corona-kunst­werk in stadshart Veenendaal onthuld: ‘Ik wil iets hoopge­vends meegeven’

Het is een heel groot monument op een beeldbepalende locatie in het stadshart van Veenendaal: het corona-gedenkteken Hoop en Herinnering. Het werk is 3 meter hoog, 2 meter diep en 6 meter breed en staat pal naast het gemeentekantoor. Vrijdag werd het kunstwerk in het bijzijn van kunstenares Linette Dijk onthuld.

18 november