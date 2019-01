Geen cel, wel straf voor ontucht met 13-jarige Veenendaler

De man uit Hooglanderveen sprak in november 2016 bij de jongen thuis in Veenendaal af nadat ze hadden gechat op een datingapp voor homoseksuele mannen. De tiener zou zich in de chat als een 18-jarige jongen hebben voorgedaan. Zijn ouders troffen bij thuiskomst hun zoon met ontbloot bovenlijf in gezelschap van de man in de woonkamer aan.

Niet opgevallen

Volgens de tiener hadden hij en de Hooglandervener elkaar over de kleding betast, maar de verdachte betwist dit. ,,Dat is niet wat ik wilde, dat is niet wat ik zocht”, ontkende hij dat hij voor seks naar Veenendaal was gereden. ,,Ik ben niet iemand die direct seks met iemand heeft.” Ook zou hem niet zijn opgevallen dat de Veenendaler nog minderjarig was. ,,Ik heb geen seconde getwijfeld. Anders was ik niet naar binnen gegaan”, aldus de man.