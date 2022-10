Geen extra camera’s om vandalisme in Veenendaal tegen te gaan

Veenendaal is niet van plan om ‘flexibele’ camera’s in te zetten tegen vandalisme en vernielingen, zoals onlangs aan het regenboogzebrapad. De VVD had daarom gevraagd. ,,Maar we zien daar geen aanleiding voor.”

Dat zei wethouder Engbert Stroobosscher namens de burgemeester die over de openbare veiligheid gaat. De VVD in Veenendaal stelde vragen over extra cameratoezicht in de week dat het regenboogzebrapad van Veenendaal weer eens beklad werd. Met flexibele camera’s worden mobiele camera’s bedoeld die op verschillende plekken ingezet kunnen worden.

De VVD vroeg om extra verplaatsbare camera’s in het centrum. Het is de partij een doorn in het oog dat daders van vandalisme en vernieling niet beter opgespoord kunnen worden. ,,Het regenboogzebrapad is voor de derde keer in korte tijd beklad”, voerde fractievoorzitter Yvonne Bottema van de VVD op als een van de redenen om de burgemeester te vragen of die bereid is om extra camera’s in Veenendaal in te zetten.

Quote We hebben al drie flexibele camera’s Engbert Stroobosscher

Maar dat gaat dus niet gebeuren. ,,We hebben al drie flexibele camera’s”, aldus Stroobosscher. ,,Een daarvan gebruiken we momenteel bij de crisisnoodopvang”, verwijzend naar het gebouw van de voormalige BelCompany aan de Wageningselaan waar tot januari 2023 rond de 150 vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen.

De andere twee camera’s worden her en der ingezet waar de gemeente en politie dat nodig achten voor het handhaven van de openbare orde. Dat is in ieder geval niet bij het al meermaals bekladde regenboogzebrapad aan de Tuinstraat.

Wethouder Dylan Lochtenberg: ,,Zodra we zien dat daar bekladdingen zijn, wordt dat gelijk weer schoongemaakt.” Omdat daar geen camera’s zijn, is het lastig om daar daders in beeld te krijgen.