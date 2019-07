Geen extra maatregelen nodig bij besmeurde moskee Veenendaal

De Veenendaalse moskee werd in de nacht van zondag 14 op maandag 15 juli besmeurd met maandverband en een substantie die leek op bloed en menselijke uitwerpselen.

De dader werd de donderdag erop opgepakt. Het bleek om een man met verward gedrag te gaan die op woensdag 17 juli een ruit had ingegooid bij de Vredeskerk in Veenendaal.

Bedreiging of niet?

DENK-raadlslid Yasin Makineli sprak zijn bezorgdheid uit in een reeks vragen aan de burgemeester. Hij ziet het niet als zomaar een bedreiging tegen twee gebedshuizen, maar als een bedreiging tegenover ‘duizenden Veenendalers’. Kats ziet het niet als bedreiging, maar als een op zichzelf staande actie.

‘De dader is een verwarde man, zo staat hij ook bekend bij de politie door eerdere daden. Uit onderzoek en verklaringen blijkt dat de actie niet vanuit een religieuze of extreem rechtse ideologie is gedaan’, antwoordt de burgemeester aan Makineli.

Ook meldt de burgemeester dat er vooraf geen signaal was van bedreiging voor of na de besmeuring, niet bij de gemeente en ook niet bij het bestuur van de moskee. Het bestuur vertelde al eerder tegen De Gelderlander dat ze het niet zagen aankomen en dat het een ‘onaangename verrassing was op maandagochtend’. Ook gaven zij aan dat het het werk moest zijn ‘van een gek’.

De Nasser Moskee zit nu nog aan De Heuvel in Veenendaal, maar krijgt een nieuw onderkomen in het Stationskwartier.

Er zijn volgens Kats geen signalen dat mensen zich niet veilig voelen. Dit baseert hij op een rondvraag bij zowel politie als bij het bestuur van de Moskee Nasser.

Geen sprake van haatzaaier

Een duidelijk statement afgeven, zoals Makineli vroeg, is niet nodig. Kats: ‘Als er sprake zou zijn van een haatzaaier wel, maar daar is hier geen sprake van.’ Noch in het contact met het moskeebestuur, noch uit de informatie van de wijkagenten en wijkmanagers, noch uit de contacten met het kerkbestuur blijkt verder een gevoel van onrust, aldus de burgemeester.

Daarnaast was de moskee tijdens het besmeuren goed genoeg beveiligd. ‘Met de camerabeelden van de moskee zelf is uiteindelijk de dader achterhaald.’ Op de vraag of de gemeente een bericht heeft uitgezet naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), antwoordt Kats dit niet nodig te achten.