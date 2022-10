Geen nieuwe school in Veenendaal-Oost: gemeente en schoolbesturen komen er niet samen uit

Er komt geen nieuwe school in Veenendaal-Oost. ,,Het is niet haalbaar”, is de conclusie van wethouder Dylan Lochtenberg. Door verkeersproblemen was een groot gebouw al niet haalbaar. Over een kleinere school konden de gemeente en de drie betrokken schoolbesturen het niet eens worden.