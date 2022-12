Geen schaatsbaan, maar wel een glijbaan in centrum van Veenendaal: ‘Bijna energieneutraal’

Bezoekers van het centrum in Veenendaal zullen tijdens de laatste dagen van het jaar vreemd opkijken als ze de Markt passeren. Op de plek waar voorheen altijd een grote schaatsbaan stond, kunnen kinderen nu met een band van een glijbaan roetsjen.

De funslide, een borstelbaan met een lengte van enkele tientallen meters, staat er sinds dinsdagmiddag en is woensdag geopend. Voor een halve euro kunnen jonge Veenendalers er met een opblaasband in volle vaart vanaf glijden. Dat werd woensdag en donderdag ondanks het troosteloze weer ook veelvuldig gedaan.

De glijbaan is een initiatief van de stichting Winkelstad Veenendaal. Het dient als alternatief voor de schaatsbaan van Veenendaal on Ice, die dit jaar opnieuw werd geannuleerd. De voorgaande jaren ging er vanwege de coronarestricties een streep door het schaatsfestijn. Dit jaar gooide de energiecrisis roet in het eten.

Door de hoge energieprijzen waren de financiële risico’s te groot, liet Sjoerd van Stokkum van Sportservice Veenendaal eerder weten. ,,Ook vragen wij ons af of je in deze energiecrisis met het neerzetten van een kunstijsbaan wel een goed signaal afgeeft”, sprak hij in oktober.

Alternatief

,,In het licht van de hele maatschappelijke discussie over energiebesparing is door de betrokkenen besloten de ijsbaan weer een jaar uit te stellen”, weet Henny Janssen van Winkelstad Veenendaal. Om toch nog wat bezoekers naar het centrum van de stad te krijgen kort voor de jaarwisseling, ging hij met zijn collega’s op zoek naar een alternatief voor de schaatsbaan.

,,We moeten toch iets doen, dachten we. Zeker voor de kinderen. Toen kwam deze grote glijbaan op ons pad. Precies wat we zochten. Nu kan men glijdend het jaar uit. Gezellig toch?”

Een bijkomend voordeel is, volgens Janssen, dat de glijbaan in tegenstelling tot de ijsbaan nauwelijks energie verbruikt. ,,De glijbaan is bijna energieneutraal, op een paar ledlampjes na.”

De glijbaan staat tot en met zaterdag op de Markt in het centrum. Vrijdag is de baan van 10.00 tot 21.00 uur geopend. Op oudejaarsdag sluit de funslide om 15.00 uur en zal de constructie worden afgebouwd.

Volledig scherm De glijbaan is in trek bij de Veenendaalse jeugd © Winkelstad Veenendaal

