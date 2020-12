Geen stromend water of wc, dit gezin leeft al maanden in een aftandse caravan: ‘Mensen kijken ons met de nek aan’

Michel uit Veenendaal krijgt hoge boete als hij thuis afhaalmaal­tij­den blijft bereiden: ‘Ik stop met pijn in het hart’

19 november VEENENDAAL - Michel van Dijk was nog maar net begonnen met zijn afhaalrestaurant Makan Makan indo food of hij moest er al weer mee stoppen. Hij werkte vanuit huis en dat mag niet in Veenendaal.