Geen treinen rondom Veenendaal tot 16.00 uur

Veenendaal­se drugsdea­ler moet verplicht bij zijn moeder wonen

17 juli VEENENDAAL/RHENEN – De 23-jarige Mohammed Ben A. uit Veenendaal is dinsdag door de rechtbank in Utrecht na 8 maanden voorarrest voorlopig vrijgelaten. Ben A. moet zich donderdag in het huis van zijn moeder in Veenendaal melden.