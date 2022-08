Gehaktballen en vissoep

Rob Barel hekelt bestuurs­cul­tuur in triatlon­sport: ‘Signalen over misstanden zijn jaren onder het tapijt geveegd’

Rob Barel is woest dat signalen over de misstanden in de Nederlandse triatlonsport jarenlang ‘onder het tapijt zijn geveegd’. De triatlonicoon uit Overberg (bij Veenendaal) vindt dat de topsportcultuur snel op de schop moet.

