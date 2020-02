Gekantelde vrachtwagen blokkeert A12 tussen Ede en Veenendaal, snelweg dicht tot 18.00 uur

De chauffeur zou lichtgewond zijn geraakt bij de crash. Onderzocht wordt hoe het voertuig, dat is geladen met spuitbeton (poeder), van de weg kon raken.



Rijkswaterstaat meldde rond 16.30 uur dat de vrachtwagen weer overeind stond, maar dat de berging ‘zeker nog tot in de avond’ zou gaan duren.



Het ongeluk is gebeurd even voorbij het knooppunt Maanderbroek, de verbinding tussen de snelwegen A12 en A30 richting Barneveld. Volgens de wegbeheerder staat er kort na 16.30 uur zo’n drie kilometer file achter het incident, goed voor een kwartier extra reistijd.



Verkeer dat achter de geschaarde combinatie staat, werd teruggeleid richting de aansluiting met de A30. Weggebruikers vanuit Duitsland, de Achterhoek en Arnhem met bestemming Utrecht krijgen het advies bij het knooppunt Waterberg bij Arnhem de A50 te nemen en via Apeldoorn over de A1 naar het westen te rijden.