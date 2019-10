Gelderse bouwvakkers onderweg naar Den Haag: ‘We gaan lopend verder naar het Malieveld’

Hendrik-Jan van de Kaa uit Renswoude is met de vrachtwagen van zijn werkgever onderweg. Voor het optreden van de politie heeft hij weinig vleiende woorden over. ,,Het is waardeloos slecht georganiseerd vandaag. Ik was er niet bij, maar met die boeren leek het beter te gaan. Moet je kijken hoeveel ‘luxe’ auto's er hier tussen rijden’’, zegt hij vanachter zijn stuur, wijzend op de auto's die de colonne bouwvoertuigen uit elkaar drijven. ,,De politie had de opritten moeten afsluiten.’’



Dik Bakker uit Voorthuizen zit op de bijrijdersstoel. ,,Ik rij hobbymatig nog op de vrachtwagen’', bij hetzelfde bedrijf als Van de Kaa. ,,Mijn oudste zoon, ook chauffeur, ging vorige keer met de boeren mee’', aldus Bakker.



,,Eerst naar De Bilt, toen naar Den Haag. Heeft ie 9 uur over gedaan, via allerlei binnenwegen.’’ Of de stoet het redt tot het Malieveld, betwijfelt hij. ,,We gaan het zien, ik weet het niet. Maar ik denk dat we niet eens in de buurt komen.’’