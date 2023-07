‘Om gek van te worden’: rammelende putdeksels ergeren bewoners van nieuw ingerichte Franseweg in Elst

Kedeng. Kedeng. Kedeng. Dat is zo ongeveer het geluid dat aanwonenden van de Franseweg in Elst met regelmaat horen. Sinds de herinrichting van de straat aan de noordkant van het dorp liggen er putten in het midden van de weg. Elke keer als een auto eroverheen rijdt, kleppert de deksel van de put.