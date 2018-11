Gert-Jan Kats (SGP) burgemeester Veenendaal

Daarmee heeft Veenendaal voor het eerst een burgemeester van SGP-huize. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van Veenendaal in januari geïnstalleerd. Tineke Bette-van de Nadort, namens de gemeenteraad voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Met de heer Kats hebben we een ondernemende en vernieuwende burgemeester gevonden die voorop wil gaan om de ambities van Veenendaal waar te maken.”

Gert-Jan Kats is sinds 2010 burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Liesveld. Kats begon zijn werkzame leven in de financiële wereld. Voordat hij burgemeester werd, was hij Private Banker bij ING en daarnaast raadslid namens ChristenUnie/SGP in Zeist. Kats is 47 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen. De in Hilversum geboren Kats was enkele jaren lang de jongste burgemeester van Nederland toen hij in 2004 begon als burgervader van Liesveld.

Eervolle voordracht

Kats: ,,Ik ben dankbaar en blij met deze eervolle voordracht. Veenendaal is een energieke stad waar het goed wonen en ondernemen is. Daarnaast is Veenendaal een stevige partner in de regio FoodValley. Ik zie het als een voorrecht om burgemeester te worden van alle Veenendalers.”

Zestien kandidaten meldden zich voor de zomer voor de vacature van Veenendaals burgemeester: dertien mannen en drie vrouwen. Van de zestien kandidaten zijn drie lid van de PvdA., VVD en het CDA. De SGP en D66 leverden ieder twee sollicitanten, de ChristenUnie slechts één.

De gemeenteraad draagt Gert-Jan Kats nu voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Nadat de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit is benoemd, wordt deze naar verwachting in januari beëdigd als burgemeester van Veenendaal.

‘De beste kandidaat’

Voorzitter Dick Both van de Veenendaalse SGP is blij met de nieuwe burgemeester en niet alleen omdat die van de SGP is. ,,Hij was de beste kandidaat. Een jonge en moderne burgemeester, dat is wat Veenendaal nodig heeft.. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat vlieguren gemaakt als burgemeester. Het is een stabiele en verbindende burgemeester.”

De in Hilversum geboren Kats was enkele jaren lang de jongste burgemeester van Nederland toen hij in 2004 begon als burgervader van Liesveld. Vóórdat de ex-bankier en SGP-lid burgemeester werd, was hij raadslid in Zeist en werkte hij bij de ING. Dat hij bij de bank goede resultaten behaalde, was een van de redenen om voor Kats te kiezen, legt Marnix de Romph uit. De Romph was voorzitter van de commissie die bepaalde wie als nieuwe burgemeester zou worden voorgedragen.

,

Wat hij vanaf 15 september gaat doen, heeft Bonthuis nog niet beslist. ,,Daar denk ik deze vakantie maar eens goed over na.’’

Veenendaal zat sinds 13 september 2017 zonder ‘echte’ burgemeester. Toen stapte Wouter Kolff over van Veenendaal naar Dordrecht waar hij burgemeester werd. Piet Zoon neemt sinds 21 september 2017 de honneurs waar in Veenendaal als waarnemend burgemeester. Veenendaal heeft de reputatie van biblebeltgemeente maar zowel Zoon als Kolff zijn van VVD-huize. Daarvoor regeerden sinds de Tweede Wereldoorlog burgemeesters van CDA-huize het dorp, inclusief enkele ARP’ers. De enige uitzondering was Pieter Rombouts die namens de PvdA in 2003 ruim een jaar waarnemend burgemeester van Veenendaal was.

Profielschets