Gert-Jan loopt altijd op blote voeten (zelfs tijdens zijn bruiloft): ‘Mijn voeten zijn een extra zintuig’

Theater Lampegiet laat met Marijn Klaver in mondiaal project de veerkracht van de culturele sector zijn

13 maart Geen publiek. En maar één acteur op het toneel. Theater Lampegiet in Veenendaal is deze zaterdagavond een van de deelnemers die in een mondiaal project stilstaat bij het feit dat een jaar geleden veel schouwburgen moesten sluiten in verband met het Coronavvirus.