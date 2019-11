Gertjans nieuwe nier kwam met een biertje tot stand

Op zijn achttiende kreeg de Veenendaler te horen dat hij een nierziekte had. ,,Het ging geleidelijk slechter, op een gegeven moment functioneerden mijn nieren nog maar voor tien procent.’’ Hij raakte steeds vermoeider. ,,Met name de laatste twee, drie jaar merkte ik dat. Ik werkte twintig uur per week en zelfs toen liep ik op mijn tandvlees. Ik was altijd moe, moest me overal toe zetten. En dan word je sociale wereldje ook kleiner.’’