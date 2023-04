Gespot! Bij de kiosk in de Hoofdstraat haal je nu vegan gerechten

Nieuw bordspel kan arts en hulpverle­ner helpen om gezondheid beter bespreek­baar te maken

Stel: je bent arts of hulpverlener, maar het lukt niet goed om degene die je wilt helpen te begrijpen. Omdat de man of vrouw voor een laaggeletterd is, een psychische aandoening heeft, of licht dement is. Om dat probleem op te lossen is er nu het ‘Alles op tafel’-spel.