Getuigen over dreigende situatie in trein bij Veenendaal: ‘Ik dacht: Wat een rare gast’

Dat blijkt uit verhalen van verschillende reizigers die in de bewuste trein naar Utrecht zaten. Dycho Bonnamy uit Nijmegen zag de man voor het eerst voorbij komen toen de trein nog onderweg was van Nijmegen naar Arnhem. ,,Niet lang na station Arnhem ging hij in onze coupé zitten.’’

Pakketje of tas

Volgens David uit Zeist bleef de trein stilstaan op station Veenendaal-De Klomp. ,, Dat was op last van de politie, zo werd omgeroepen. Daar kwam hij naast me zitten. Hij zei onder meer: ,,Ik ken je vader.’’ Ook tegen Bonnamy begon de man te praten, ‘maar hij heeft me niet bedreigd’.



,,Voor mijn gevoel duurde het zeker twintig minuten’’, aldus de Zeistenaar. ,,Toen kwamen agenten de coupé binnen en namen hem mee. Volgens mij had hij niet verwacht dat ze voor hem zouden komen. Daarna is de trein nog doorzocht. Agenten kwamen langs en vroegen of we de man gezien hadden met een pakketje of tas.’’