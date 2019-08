Gevangenisstraf voor professionele henneptelers uit Veenendaal

Edese tennisster Bibiane Schoofs schittert in New York

20 augustus NEW YORK - De Edese tennisster Bibiane Schoofs heeft in New York de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. Ook Quirine Lemoine uit Woerden was succesvol. Zij speelde in de eerste ronde een lange en spannende partij tegen de Kroatische Tereza Mrdeza.