Gewapende overval op supermarkt in Veenendaal; dader slaat op de vlucht

Geen optochten maar muziekkorp­sen op straat op Lampegie­ters­avond

3 augustus VEENENDAAL - De traditionele Lampegietersavond in Veenendaal volgende maand gaat niet door. Duizenden kinderen en ouders in optocht over straat, dat is geen goed idee in tijden van corona, vinden zowel de gemeente als organisator Veens. Die zijn bezig met een alternatief.