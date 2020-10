Gewonde bij schietincident op straat in Veenendaal, duo na achtervolging aangehouden op A12

DOVO zet Roseboom op non-ac­tief na ‘onaccepta­bel’ gedrag

16 september VEENENDAAL - Het huwelijk tussen DOVO en Youri Roseboom is alweer voorbij. De Veenendaalse derdivisionist heeft de talentvolle aanvaller, in de zomer overgekomen van de FC Eindhoven, per direct op non-actief gezet.