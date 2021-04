‘Goed ingelezen’ Máxima deelt de zorgen van de ondernemers in Veenendaal

UPDATE Auto rijdt brillenwin­kel in Veenendaal binnen, veel schade maar geen gewonden

3 april VEENENDAAL - Een auto is zaterdagmiddag een brillenzaak in winkelcentrum de Ellekoot in Veenendaal binnengereden. De materiele schade in de winkel is groot, maar er zijn geen gewonden gevallen. Het ongeluk werd veroorzaakt doordat de bestuurder met zijn voet achter het gaspedaal bleef hangen.