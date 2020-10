Goed nieuws voor Lampegiet in Veenendaal: theater mag meer dan dertig bezoekers ontvangen

Dat is een opluchting voor directeur Patrick Marcus van het Veenendaalse theater die eerder vandaag te horen kreeg dat de tryout van Guido Weijers vanavond sowieso door mocht gaan. Vanmiddag kwam het groene licht dat Lampegiet uitverkoren is om ook voor de komende drie weken een ontheffing te krijgen.

Slechts 16 theaters in regio Utrecht

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, de Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten, gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen van het maximum van 30 personen per zaal in gebouwen. Slechts 16 plaatsen in de 26 gemeenten van de regio komen direct voor een ontheffing in aanmerking.

Een besluit werd gisteren al verwacht, maar de Veiligheidsregio stelde het toen uit. Dat leidde tot grote onrust onder theaterdirecteuren, die volstrekt in het duister tastten over de vraag of voorstellingen wel door konden gaan en met hoeveel publiek dan.

In Veenendaal heeft wethouder Dylan Lochtenberg zich sterk gemaakt voor het ‘open houden’ van het theater. Lampegiet was een van de instellingen die hij doorgaf bij de VRU als plek die een ontheffing zou moeten krijgen als plek van cultureel belang.

Quote Met dertig of minder bezoekers is het niet te doen. Patrick Marcus

Voor theater Lampegiet betekent het dat de voorstellingen door kunnen gaan. ,,Met dertig of minder bezoekers is dat niet te doen”, aldus Marcus. Met de huidige aantallen is het trouwens ook behelpen, aldus de directeur van de 555 plaatsen tellende zaal. Daar kunnen 104 bezoekers in de zaal als mensen met zijn tweeën komen. ,,Gaat het om gezinnen van vier mensen, dan kunnen we 130 mensen kwijt.”

Extra personeel inzetten

Normaal gesproken is honderd bezoekers de ondergrens om een voorstelling door te laten gaan. ,,Sinds de coronamaatregelen hebben we wel meer kosten aan personeel dat we in moeten zetten”, zegt Marcus. ,,Zo moeten we medewerkers hebben die de bezoekers aanwijzingen moeten geven om ze naar hun plaats te krijgen en te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd worden.”

Mondkapjes in de foyer

Het Veenendaalse theater neemt wel allerlei extra maatregelen bovenop de maatregelen die al golden. Marcus: ,,Zo is het de bedoeling dat bezoekers in de foyer van het theater ook mondkapjes dragen.” Die mogen ze weer afzetten als ze eenmaal in de zaal zitten.

De extra maatregelen maken het er voor de theaterwereld niet makkelijker op. Marcus; ,,Eigenlijk zouden we vandaag het programma vanaf januari gaan publiceren, maar het is de vraag hoe het verder moet. Momenteel is het toch even leven bij de dag.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.