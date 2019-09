Granaat voor deur Dak van de Markt in Veenendaal: politie zoekt man met lichte handschoenen

Eigenaar Sytse Tamminga, eigenaar van café Het Dak van de Markt, baalt dat er een handgranaat in een plastic tasje aan zijn deur is gevonden. ,,Hier zit ik natuurlijk niet op te wachten.’’



Later vandaag gaat de Veenendaalse ondernemer in gesprek met de politie en burgemeester Gert-Jan Kats. Dat hij andermaal doelwit is van een bedreiging komt aan, zegt hij.



,,Hetzelfde riedeltje herhaalt zich. En ook nu hebben we geen idee in welke hoek we het zoeken moeten. Wist ik dat, dan was het vannacht niet gebeurd.’’