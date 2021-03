Groen licht voor opknap van voormalig Veenendaal schuilkerkje

VEENENDAAL Redding is nabij voor het ‘oudste protestantse kerkje van Veenendaal'. De gemeenteraad ziet de plannen wel zitten om het vervallen gebouwtje - nu een opslagloods - weer te laten restaureren. Ook al heeft de nieuwe eigenaar slechts een deel van schuilkerkje in bezit.

Bijna iedereen was het eigenlijk al vergeten, het uit 1856 stammende schuilkerkje Eben Haëzer aan de Zandstraat. Jarenlang staat het al te verkommeren als opslagruimte en dat heeft het gebouwtje geen goed gedaan.

‘Oudste protestante kerkje’

In 2016 begon de historische vereniging met een onderzoek om te zien of het gebouw behouden kon blijven. Het is het oudste protestantse kerkje van Veenendaal wanneer je de Oude Kerk aan de Markt niet meetelt. Dat gebouw begon zijn geschiedenis ooit als katholieke kerk", aldus Bert van den Bos, voorzitter van de historische vereniging.

Het Veenendaalse Ingenious Vastgoed kwam vorig jaar met een bouwplan voor het kerkje en de directe omgeving. In het gebouw komen drie studio’s van zorgverlener Reinaerde. Er komen mensen met een verstandelijke beperking te wonen. Eromheen verrijzen nog eens zestien studio’s voor dezelfde doelgroep.

Bouwplan voor een half kerkgebouw

De gemeenteraad geeft deze week het groene licht voor de bouwplannen. Ook al is er een complicerende factor: niet het hele voormalige kerkje is in handen van de ontwikkelaar. De eigenaar van het voorste deel van het gebouw wil namelijk niet verkopen.

Wethouder Engbert Stroobosscher: ,,Zijn vraagprijs is fors, te fors. We hebben van alles geprobeerd omdat het onze ambitie is om het schuilkerkje in het geheel te renoveren en dat blijft het doel.” De wethouder is in ieder geval niet van plan om te gaan onteigenen, een vraag die uit de gemeenteraad kwam.

,,We zijn heel ver gegaan, maar laten we het uiterste niet doen, dat gaat wel heel erg ver. Bovendien kan het project ook doorgaan zonder dat het ontbrekende deel van het gebouw is aangekocht.”

In het kerkpand komt naast de genoemde drie studio’s ook een gemeenschappelijke ruimte. De gemeenteraad prijst het plan omdat het ook ruimte biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.