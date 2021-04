Grote brand bij garage in Veenendaal; rookwolken op A30 te zien

Bewoner van huurwoning in Veenendaal moet zijn huis uit na aantreffen van hennepkwe­ke­rij

26 maart Een bewoner van een huurwoning in Veenendaal waar een hennepkwekerij is aangetroffen, moet zijn huis verlaten. In een brief heeft de Veenendaalse Woningstichting hem gesommeerd de huur op te zeggen. Doet hij dit niet, dan wordt hij via een rechterlijke procedure gedwongen zijn huis te verlaten.