Grote brand in bedrijfspand Superkeukens in Veenendaal

Weer een blunder bij Veenendaal­se flats: eerst te hoge rekeningen, nu weer te hoge drempels

25 augustus Opnieuw heeft Patrimonium Woonservice geblunderd bij seniorenflats aan de Poolster in Veenendaal. Door te hoge rekeningen voor de verwarming kregen klagers vorig jaar honderden euro’s terug. Nu zijn de drempels naar de badkamer met 6,5 centimeter te hoog opgeleverd na een renovatie. Mensen in een rolstoel of met een rollator kunnen bijna niet in de badkamer of slaapkamer komen.