Grote vreugde in Veenendaal door landelijk lachgasverbod: ‘Zullen er bovenop zitten’

Veenendaal smacht naar landelijk lachgasver­bod; kan voorlopig alleen maar ‘voorlich­ten’ over gevaren

Wachten op een landelijk lachgasverbod en hopen dat dit er snel komt. Dat is het enige dat Veenendaal nog kan, zegt wethouder Engbert Stroobosscher. ,,Een verbod opnemen in de plaatselijke verordening is een heilloze weg.”

25 oktober