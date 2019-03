GVVV denkt aan stadionverbod voor dronken supporters

Beschonken automobi­list komt tot stilstand tegen woning in Veenendaal

24 maart VEENENDAAL - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor rijden onder invloed nadat hij met zijn auto een huis had geramd langs de Nieuweweg-Noord in Veenendaal. De auto reed van de weg, door een droge sloot en een tuinmuur voordat hij tegen de muur tot stilstand kwam.