GVVV recht zijn rug en sprokkelt na zwakke eerste helft een punt tegen Noordwijk: ‘Ik weet niet wat er met ons aan de hand was’

Plotseling overleden raadslid Mila Jansen (37) had ‘veel meer in huis dan ze zelf dacht’

Groot is het verdriet in Veenendaal over het zaterdag veel te jong overleden raadslid Mila Jansen (37). Een gedreven politica met grote dossierkennis, een sterk politiek gevoel, maar bovenal een prachtig mens.

22 maart