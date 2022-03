GVVV schiet met gelijkspel tegen Koninklijke HFC weinig op

Overvaller supermark­ten Veenendaal en Lunteren heeft oprechte spijt, maar gaat wel de cel in

De 29-jarige Robin C. uit Veenendaal heeft zich in korte tijd schuldig gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten, waaronder twee overvallen. De Veenendaler is woensdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

