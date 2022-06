Halve marathon als afscheid voor docent Ab: ‘Leuker afscheid dan een rondje rennen hadden ze voor mij niet kunnen verzinnen’

Bestuurder heeft dubbel pech: bijen zetten vol de aanval in nadat auto over de kop slaat op A12

De bestuurder van een personenauto die in een slip raakte in Veenendaal zal zich deze zondagmiddag nog lang heugen. Niet alleen sloeg hij met zijn auto over de kop, ook werd hij samen met hulpverleners aangevallen na het ongeval.

19 juni