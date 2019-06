‘Helden op sokken’ besmeuren politieauto met eieren in Veenendaal

Veenendaal mikt niet alleen meer op winkels, vooral non-food heeft het moeilijk

21 juni VEENENDAAL - Het winkelcentrum van Veenendaal moet op de schop. Er moet vooral meer variatie komen in het centrum. Denk aan horeca, cultuur, wonen en dienstverlening. Ook is er meer diversiteit in het winkelaanbod nodig om zo bezoekers te verleiden. Nu komt een gemiddelde bezoeker slechts 1,7 winkel per keer binnen. Dat is te weinig, concludeert onderzoeksbureau DTNP uit Nijmegen.