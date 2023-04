Help de bij: hier haal je gratis bloemzaden in Veenendaal

Lampen in lichtmas­ten stadion De Wageningse Berg pas in 2024 terug: ‘Dan kunnen ze er weer tientallen jaren tegen’

De vier nu deels ontmantelde lichtmasten van De Wageningse Berg worden pas in het najaar van 2024 in ere hersteld. Voor de hersteloperatie van de bovenste segmenten van de stadionverlichting, die in etappes wordt uitgevoerd, is zo’n twee jaar uitgetrokken.