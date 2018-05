Het blijft een raadsel waarom het Veenendaals café werd beschoten

Nermina Kundić verruilt Veenendaal voor Soest

10 mei VEENENDAAL/SOEST - Nermina Kundić vertrekt uit de Veenendaalse politiek. De politica wordt wethouder voor D66 in Soest, is de bedoeling. De fractievoorzitter van D66 in Veenendaal was de afgelopen vier jaar wethouder in deze gemeente.