Het Dak van de Markt in Veenendaal blijft maand langer dicht

Streep door gratis parkeerver­gun­ning in Veenendaal

16 oktober VEENENDAAL - Nu is het nog gratis, maar na 1 januari moeten Veenendalers gaan betalen voor hun eerste parkeervergunning. Dat gaat 45,17 euro per jaar kosten. ,,Nog altijd minder dan in veel omliggende plaatsen", aldus wethouder Engbert Stroobosscher.