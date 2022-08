Hitte bemoeilijkt vaccineren in Veenendaal, priklocatie wéér dicht

De vaccinatielocatie aan de Schoolstraat in Veenendaal is door de GGD regio Utrecht (GGDrU) gisteren opnieuw gesloten vanwege de hitte. Door het warme weer wordt het in de fabriekshal te heet om er te vaccineren.

De tropische temperaturen in Nederland spelen de GGD deze zomer regelmatig parten. De afgelopen maanden werden meermaals vaccinatielocaties (tijdelijk) gesloten vanwege de hitte. Dat gebeurde in de provincie Utrecht onder meer in Maarn en in de stad Utrecht.

Waar het in Maarn en Utrecht om een incidentele sluiting ging, is de sluiting van de hal in Veenendaal weinig verrassend te noemen. In de afgelopen drie weken werd de hal al drie keer gesloten vanwege de hitte. Vorig jaar moest de brandweer er zelfs aan te pas komen om de hal te koelen tijdens een hittegolf.

Volledig scherm Vaccinatielocatie in Veenendaal wéér gesloten vanwege de hitte © GGDrU

‘Lastig gebouw’

Volgens een woordvoerder van de GGDrU heeft dat deels te maken met de vorm en het materiaal van het voormalige pand van de Seats & Sofas aan de Schoolstraat. ,,Het is een beetje een lastig gebouw. Het warmt heel snel op en binnen kan het niet zo makkelijk gelucht worden.”

Omdat ook deze week het kwik richting de dertig graden steeg, werd het vaccineren in Veenendaal gisteren stilgelegd. ,,Je kunt de vaccins weliswaar in de koeling bewaren, maar de omstandigheden moeten wel comfortabel zijn om te vaccineren”, vertelt de woordvoerder.

,,Het blijft tocht een medische ingreep, die nu veelal bij ouderen wordt gedaan. Je wilt niet dat zij oververhit raken in de hal. En voor het personeel is het binnen ook gewoon niet fijn om met deze temperatuur te werken.”

Mogelijk niet de laatste keer

De locatie in Veenendaal is normaal gesproken iedere maandag en dinsdag open tussen 14.00 uur en 19.30 uur. Mensen die deze week een afspraak hadden voor vaccinatie zijn doorverwezen naar andere locaties. De GGDrU roept mensen op om de site en sociale mediakanalen in de gaten te houden voor informatie over sluitingen vanwege de hitte.

De GGDrU kan niet beloven dat dit de laatste keer is dat de vaccinatielocatie in Veenendaal gesloten is. ,,Dat bekijken we per keer. Zolang het warm is in Nederland kan het gebeuren dat we uit voorzorg sluiten.”

Voorlopig is het ook geen optie om te zoeken naar een andere locatie voor vaccinatie in Veenendaal. ,,Voorheen weken we nog weleens uit naar sporthallen, maar die zijn nu weer allemaal in gebruik.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.