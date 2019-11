Hoe de verboden badkamer van de Beudekers er tóch komt

Maar het aanvragen van de benodigde vergunning leek uit te lopen op een deceptie. Wim (43) en zijn vrouw Kirsten (41) deden alles goed, maar strandden in het zicht van de haven. Ze checkten vooraf alles netjes diverse malen. Geen punt, zo kregen zij en de tekenaar van hun plan meerdere malen te horen van Veenendaalse ambtenaren.



Maar de aanloop duurde wat langer dan verwacht en het bestemmingsplan voor hun buurt was toe aan een update. Uitgerekend drie weken voordat de vergunning werd aangevraagd, sprongen alle seinen onverwacht op rood.



Het heeft de Beudekers slapeloze nachten gekost. Ze deden hun verhaal eerder in de Gelderlander. Het weerwoord van de gemeente Veenendaal toen: Vervelend, maar regels zijn regels.



Net toen Wim en Kirsten hun droom vaarwel hadden gezegd, was daar een mailtje van Han ter Maat. Of de Wageninger eens naar de zaak mocht kijken. ,,Ik las het verhaal in de krant en dacht: Dat is wel heel erg schrijnend.’’ Ter Maat (68), voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Arnhem én oud-wethouder in Wageningen en nu zelfstandig adviseur, kreeg carte blanche.