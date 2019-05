Hond Joep na overlijden baasje op het laatste moment gered van spuitje

,,Vandaag (vrijdag, red.) om 16.30 uur zou Joep voor het spuitje naar de huisarts gaan, maar er hebben zich drie mensen gemeld die Joep willen overnemen. Na overleg met de nabestaanden is besloten dat hij vanavond naar Anne uit Haarlem gaat’’, aldus een opgeluchte Cindy.



Joep is 15 jaar en heeft drie abcessen en heeft mogelijk niet lang meer te leven. Maar zijn laatste jaren kan hij nu in alle rust uitzitten.



Een gezond hondje in de Amerikaanse staat Virginia had onlangs minder geluk: Shih Tzu Emma werd ingeslapen, naar de wens van het overleden baasje.