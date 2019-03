Hoogspanning Veenendaal ondergronds voor kleine zes miljoen euro

VEENENDAAL - Veenendaal wil ruim vijf kilometer aan hoogspanningslijnen die over honderden huizen lopen, onder de grond brengen. Het plan is nu klaar en het gaat de gemeente - volgens B en W - maximaal 5,7 miljoen euro kosten. In april moet de gemeenteraad beslissen of ze dat wil betalen.

Veenendaal loopt al jaren aan te hikken tegen het ondergronds brengen van de elektriciteitsdraden. De gemeente wil wel, want wonen onder die draden kan de gezondheid schaden. En de brandweer mag niet blussen bij gebouwen onder die leidingen. Het gaat om zo'n zevenhonderd woningen en diverse bedrijven.

Geld was en is het grootste probleem. Aanvankelijk leken de kosten rond de 27 miljoen uit te komen. Maar er is een nieuwe wet waarbij de kosten van 'verkabeling’ voor de gemeente nog maar 20 procent is, met een maximum van 975.000 euro per kilometer.

De financiële opgaaf voor de gemeente Veenendaal is echter nog steeds fors, tot maximaal 5,7 miljoen euro, aldus B en W. En in de stukken voor de raad houdt B en W wat slagen om de arm. ‘Of de bekabeling daadwerkelijk doorgaat is nog onduidelijk', aldus het college.

Bewonersplatform

Veenendaler Michael Melssen houdt zich al jarenlang bezig met de verkabeling namens het bewonersplatform Hoogspanningslijnen Veenendaal. En hij is wat verbaasd door de toon van B en W. ,,Want het is veel geld, maar in het verleden waren de bedragen veel groter.” Hij vindt het wel opmerkelijk dat de gemeente niet rept over een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. ,,Want die bijdrage van 20 procent geldt voor de overheid, niet alleen de gemeente. Als straks de verkiezingen achter de rug zijn en er nieuwe provinciale staten zijn, kan het geen kwaad om dat nog eens bij de provincie aan te kaarten.”