Hulpverleners bekogeld met aardappels en glas in Veenendaal: ‘Je blijft met je handen van hen af, altijd en overal’

Kwintelooi­j­en: buitenland om de hoek

21 juni RHENEN - On-Nederlands. Zo wordt het heuvelachtige natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen vaak genoemd. Of: een stukje buitenland in Nederland. Voor al die Nederlanders die dit jaar vanwege het coronavirus in eigen land op vakantie gaan, of thuis blijven, biedt Kwintelooijen de kans om je toch even in het buitenland te wanen.