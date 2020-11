Ichthus College in Veenendaal week dicht door corona-uitbraak: ‘Besmette leerlingen en personeel flink ziek’

Bestelbus botst op pijlwagen in Veenendaal: wegwerker gewond

30 oktober VEENENDAAL - De Rondweg-Oost in Veenendaal is deze ochtend tijdelijk in beide richtingen afgesloten geweest voor verkeer na een ongeluk. Daardoor ontstonden flinke files. Een bestelbus was met grote snelheid op een pijlwagen gebotst. Daarbij raakte een wegwerker gewond.