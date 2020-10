Illegaal vuurwerk uit Polen gevonden tussen de post in Veenendaal

Het vuurwerk verstuurd vanuit Polen, was besteld door een particulier. De politie zal de zaak verder met hem afhandelen. De postpakketdienst noteert de gegevens van de Poolse afzender, zodat diens pakketten voortaan worden geweigerd. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en wordt vernietigd. Het is niet toegestaan om vuurwerk per post te verzenden. Bovendien, aldus de inspectie, gaat het hier om gevaarlijk vuurwerk dat verboden is in Nederland.

Extra scherp en alert op vuurwerk

,,We controleren eigenlijk het gehele jaar door op vuurwerk”, zegt een woordvoerder van de inspectie, ,,Maar het seizoen is nu wel aangebroken, dus zijn we extra scherp en alert.”



Het pakket in Veenendaal werd overigens twee weken geleden al aangetroffen. Met behulp van een vuurwerkhond werden onder meer containers uit Hongarije, Polen en Tsjechië geïnspecteerd. Vanuit deze landen wordt relatief vaak vuurwerk verzonden. Veel wordt via internet besteld en bezorgd via reguliere post(pakket)distributiekanalen.



Naast het pakket met illegaal vuurwerk, stuitten de inspecteurs ook op een CO2-luchtdrukpistool. Het wapen is overgedragen aan de politie.



Bekijk hieronder een video over illegaal vuurwerk: