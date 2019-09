‘In brand gestoken bus met lachgas Veenendaal is van uitbater café waar vijf aanslagen op waren’

Het voertuig staat geparkeerd in de Dijkstraat-West in Veenendaal. Die straat is vanwege het onderzoek afgezet. Vlak buiten de afzetting staat een aanhanger van Bumblebee. Dat is het lachgasbedrijf van Tamminga. Een medewerker van café Het Dak van de Markt in Veenendaal, de kroeg van Tamminga, zou in de buurt van de Dijkstraat-West wonen.



Bedreigingen

De kroeg op de Markt in Veenendaal is vorig jaar drie keer beschoten. Dat gebeurde ’s nachts, als er niemand in het café aanwezig was. Twee weken geleden is een brandbom naar de kroeg gegooid en vorige week een handgranaat in een tas aan de deur gehangen. Bij de vijf aanslagen vielen geen slachtoffers.



De reden van de bedreigingen is niet naar buiten gebracht. Maar ze lijken tegen Tamminga gericht. De ondernemer is vrijdagochtend onbereikbaar voor commentaar.