In de Veenendaalse politiek verandert er met de 'nieuwe’ wethouders bijna helemaal niks

Mooie bouwloca­tie bij het centrum: Veenendaal doet schoolge­bouw aan Sterke Arm in de verkoop

Veenendaal wil het voormalige schoolgebouw aan de Sterke Arm in de verkoop gooien. Samen met andere plekken op die locatie is dat namelijk een mooie plek voor de zo gewenste woningbouw in de stad.

17 mei