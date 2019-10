In de vrachtwagen naar bouwersprotest in Den Haag, zo ging dat eraan toe

UPDATE 15.000 euro voor gouden tip bij oplossen incidenten café Dak van de Markt in Veenendaal

29 oktober VEENENDAAL - Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt deze dinsdagavond aandacht aan alle incidenten rond café Dak van de Markt in Veenendaal. In de afgelopen maanden was sprake van brandstichting, kogelgaten in de ramen, een gevonden handgranaat en brandstichting in een bus met lachgas. 15.000 euro is uitgeloofd voor de gouden tip die kan leiden tot het oplossen van deze misdrijven.