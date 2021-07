In shorts naar de raadsvergadering, zou het ooit nog gebeuren?

Ik denk niet dat hij dit deed uit exhibitionistische overwegingen. Hij vergat waarschijnlijk gewoon dat hij zijn camera nog aan had staan, waarna iedereen kon zien dat hij niet geheel volgens de gangbare normen voor een raadsvergadering was gekleed.



Het gebeurt ongetwijfeld vaker in deze tijden van thuis achter het scherm vergaderen. Ik beken direct dat ik de afgelopen maanden ook wel eens in kledij achter de computer heb gezeten, waarin ik normaal gesproken niet naar het werk zou gaan. Wel ben ik zo verstandig geweest om altijd tot het einde van het overleg te blijven zitten, dan de camera uit te zetten en vervolgens pas op te staan om bijvoorbeeld een kop koffie te halen.



Ik heb het Veenendaalse incidentje niet gezien. En ik denk eigenlijk dat bijna niemand het heeft gezien. Wel heb ik deze digitale bijeenkomst van de gemeenteraad met een half oog gevolgd via Twitter, omdat onze vaste Veenendaalse man genoot van een weekje vrij. Een interessante vergadering, zonder meer. Dat kwam ik via de sociale media wel te weten.



Maar niemand die ook maar iets het wereldwijde net op stuurde over een schaars gekleed raadslid. Dat kan volgens mij maar één ding betekenen: er keek bijna niemand. Of zou iedere kijker te beschaafd zijn geweest om het te melden?



Eén ding lijkt me wel zeker. Er komt geen vervolg. Binnenkort vergaderen we weer met zijn allen in het raadhuis. Ik verwacht dan niemand in shorts.