In Veenendaal helder weer vanochtend

Handig! In Petenbos vind je nu een pakket- en briefauto­maat

Haal of breng je vaak (retour)pakketten bij winkels in Veenendaal? Dan moet je rekening houden met de openingstijden van deze zaken. Dat is nu verleden tijd. In Petenbos staat sinds kort een automaat voor het ophalen en versturen van pakketten. En hij is altijd open!