In Veenendaal verdronken Mariusz (48) had te veel gedronken, maar politie sluit misdrijf nog niet uit

De politie kan nog altijd niet uitsluiten of de dakloze Pool die bijna vier weken geleden werd gevonden in het Omleidingskanaal van Veenendaal, door een misdrijf om het leven kwam. Wel is de doodsoorzaak van de man bekend.

In de ochtend 5 september werd aan de Raadhuisstraat in Veenendaal een levenloos lichaam aangetroffen in het Omleidingskanaal. Het bleek te gaan om het stoffelijke overschot van Mariusz Siemek, een 48-jarige Poolse arbeidsmigrant zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Verdronken

Autopsie van zijn lichaam wees uit dat de Pool de nodige alcohol in zijn bloed had, laat een politiewoordvoerder weten in het misdaadopsporingsprogramma Bureau Hengeveld.



Hoewel inmiddels is vastgesteld dat Siemek om het leven kwam door verdrinking, is ruim drie weken na de vondst van zijn lichaam nog niet duidelijk of zijn dood een ongeluk of een moedwillige daad is geweest.

Volgens de politie is een misdrijf niet uit te sluiten. In de zoektocht naar aanknopingspunten hoopt politie hulp te krijgen van getuigen.

Arbeidsmigrant in Westland

Siemek kwam in 2021 naar Nederland en werkte enige tijd als arbeidsmigrant in het Westland. Sinds paar maanden zwierf hij door het centrum van Veenendaal.



De man sliep vaak in het park aan het Coornhertpad en werd daar een aantal dagen voor zijn dood nog gezien.



Ook is hij vastgelegd op camerabeelden in de binnenstad. Op de beelden is te zien dat hij een gele boodschappentas bij zich heeft.

Politie zoekt tas

Naar die tas is de politie op zoek. Daarin zouden vermoedelijk twee telefoons en wat kledingstukken zitten die toebehoren aan Siemek.



Volgens de politie heeft iemand de tas na de vondst van Siemek zien liggen in de berm bij de Raadhuisstraat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de tas.

De politie roept mensen die informatie hebben over de tas of de dood van Siemek contact op te nemen. Dat kan via 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.