Incident ambulance in file van Veenendaal-Oost: ‘geen gevolgen en bewust geen noodroute gebruikt’

Met video Waaghalzen nemen eerste duik van het seizoen in buitenbad De Vallei: ‘Veel te koud!’

Grijze wolken, her en der wat regendruppels en een temperatuur van amper 15 graden Celsius. Niet echt de ideale omstandigheden om een baantje te trekken in het zwembad. Toch waagde een aantal kinderen zich vrijdagmiddag aan de eerste plons van het seizoen in het buitenbad van het Valleibad in Veenendaal.